Генеральный менеджер « » рассказал об общей стратегии клуба в межсезонье.

«Лейкерс» хотят сохранить костяк, мы сделаем все возможное ради этого. Еще мы постараемся точечно усилиться, чтобы не просто вернуться на уровень второй половины прошлого сезона, но и, надеюсь, сделать еще один шаг и выйти в финал НБА.

Концовка сезона показала, что мы можем положиться на этих ребят. То, как мы играли в обороне, позволило нам прибавить. Считаю, что титулы выигрываются за счет защиты и подбора. Мы будем отталкиваться от этого», – заявил Пелинка.

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