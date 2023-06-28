«Лейкерс» сделали квалификационные предложения Остину Ривзу и Руи Хатимуре

Теги Лейкерс НБА Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» официально выставили квалификационные предложения форвардам Остину Ривзу и Руи Хатимуре.

После этого Ривз и Хатимура становятся ограниченно свободными агентами.

Калифорнийский клуб будет иметь возможность повторить предложения со стороны и сохранить игроков.

В сезоне-22/23 Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру. Хатимура присоединился к «озерникам» по ходу регулярного чемпионата НБА в январе в результате обмена. Он набирал 9,6 очка и 4,7 подбора.

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