Эдриан Воджнаровски: «Все ожидают, что Кайри Ирвинг останется в «Далласе»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, у звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, нет вариантов, ради которых он может покинуть «Даллас».
«Рынок для Кайри Ирвинга — команды, ради которых есть смысл покидать «Даллас», которые ему доступны — крайне ограничен, возможно, почти нулевой. Все ожидают, что он останется в «Далласе».
Вопрос будет заключаться в том, на какой контракт он согласится. Сколько лет? Я думаю, что главной проблемой будут не деньги, а количество полностью гарантированных сезонов. Именно этот вопрос будет обсуждаться на переговорах между ним и «Мэверикс», – сказал Воджнаровски.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Игрок фантастический.
Когда он был на паркете и мяч был у него, то Даллас бежал лучше, чем при Луке (у того все стоят на дуге).
Еще 1-2 сезона в текущем уничижающем ритме и Лука будет казаться натуральным убийцей партнёров...