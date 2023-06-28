Эдриан Воджнаровски: «Все ожидают, что Кайри Ирвинг останется в «Далласе»

Теги возможные переходы Даллас НБА Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, у звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, нет вариантов, ради которых он может покинуть «Даллас».

«Рынок для Кайри Ирвинга — команды, ради которых есть смысл покидать «Даллас», которые ему доступны — крайне ограничен, возможно, почти нулевой. Все ожидают, что он останется в «Далласе».

Вопрос будет заключаться в том, на какой контракт он согласится. Сколько лет? Я думаю, что главной проблемой будут не деньги, а количество полностью гарантированных сезонов. Именно этот вопрос будет обсуждаться на переговорах между ним и «Мэверикс», – сказал Воджнаровски.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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4 комментария

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Bunyod Turgunov
Подпишет новый контракт и зимой просит обмен
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noke
Если он не подпишет макс, это будет одна из самых смешных историй.
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Stranfio
Мне кажется останется) А вот в дедлайн попросит трейд)))хехех
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Abdulla
Кайри хоть бы взял и "поприносил" результат и посильную помощь какой-нибудь команде.
Игрок фантастический.
Когда он был на паркете и мяч был у него, то Даллас бежал лучше, чем при Луке (у того все стоят на дуге).
Еще 1-2 сезона в текущем уничижающем ритме и Лука будет казаться натуральным убийцей партнёров...
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