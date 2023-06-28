Эдриан Воджнаровски: «Все ожидают, что Кайри Ирвинг останется в «Далласе»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, у звездного разыгрывающего , который этим летом станет неограниченно свободным агентом, нет вариантов, ради которых он может покинуть «Даллас».

«Рынок для Кайри Ирвинга — команды, ради которых есть смысл покидать «Даллас», которые ему доступны — крайне ограничен, возможно, почти нулевой. Все ожидают, что он останется в « ».

Вопрос будет заключаться в том, на какой контракт он согласится. Сколько лет? Я думаю, что главной проблемой будут не деньги, а количество полностью гарантированных сезонов. Именно этот вопрос будет обсуждаться на переговорах между ним и «Мэверикс», – сказал Воджнаровски.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?