Марк Кьюбан: «Хотим подписать Кайри Ирвинга и надеемся, что он захочет остаться»

Теги возможные переходы Даллас НБА Марк Кьюбан Кайри Ирвинг Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан в эфире радио 97.1 The Freak оценил вероятность подписания нового контракта со звездным разыгрывающим Кайри Ирвингом.

«Мы хотим подписать Кайри Ирвинга и надеемся, что он захочет остаться. Я больше не собираюсь ставить ультиматумы. Я усвоил урок в прошлом году.

Если он уйдет, это не будет крахом, но мы хотим его сохранить. Я думаю, что он счастлив здесь. Он сказал мне, что счастлив.

Я считаю, что с Кайри и Лукой у нас лучший атакующий рейтинг. Но мы не смогли отзащищаться в напряженных концовках. Нам, очевидно, придется внести изменения, чтобы стать лучше в обороне», – сказал Кьюбан.

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