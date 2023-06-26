Новичок «Далласа» Дерек Лайвли взял себе номер 2 Кайри Ирвинга. Защитник будет играть под 11-м, если переподпишется

« » представил новичков команды центрового Дерека Лайвли и форварда Оливье–Макса Проспера.

Лайвли взял номер 2 разыгрывающего , который, как ожидается, этим летом продлит соглашение с командой.

Ирвинг будет выступать под 11-м, взял номер 10 в честь своего отца. Хардуэй-старший провел под 10-м номером большую часть своей карьеры.

Проспер взял себе номер 18.

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