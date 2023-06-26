Новичок «Далласа» Дерек Лайвли взял себе номер 2 Кайри Ирвинга. Защитник будет играть под 11-м, если переподпишется
«Даллас» представил новичков команды центрового Дерека Лайвли и форварда Оливье–Макса Проспера.
Лайвли взял номер 2 разыгрывающего Кайри Ирвинга, который, как ожидается, этим летом продлит соглашение с командой.
Ирвинг будет выступать под 11-м, Тим Хардуэй взял номер 10 в честь своего отца. Хардуэй-старший провел под 10-м номером большую часть своей карьеры.
Проспер взял себе номер 18.
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С учетом того, что Хардуэй как будто специально освободил номер, под которым Кайри играл во всех командах после «Кливленда» (а это номер кго отца, если я правильно помню, который в Кливленде был условно занят Илгаускасом).