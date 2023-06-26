Новичок «Далласа» Дерек Лайвли взял себе номер 2 Кайри Ирвинга. Защитник будет играть под 11-м, если переподпишется

Теги Даллас НБА Тим Хардуэй Кайри Ирвинг Тим Хардуэй-младший Дерек Лайвли Баскетбол

«Даллас» представил новичков команды центрового Дерека Лайвли и форварда Оливье–Макса Проспера.

Лайвли взял номер 2 разыгрывающего Кайри Ирвинга, который, как ожидается, этим летом продлит соглашение с командой.

Ирвинг будет выступать под 11-м, Тим Хардуэй взял номер 10 в честь своего отца. Хардуэй-старший провел под 10-м номером большую часть своей карьеры.

Проспер взял себе номер 18.

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1 комментарий

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Дмитрий Куркаев
На самом деле, теперь ещё больше выглядит, что переподпишется.
С учетом того, что Хардуэй как будто специально освободил номер, под которым Кайри играл во всех командах после «Кливленда» (а это номер кго отца, если я правильно помню, который в Кливленде был условно занят Илгаускасом).
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