Звездный разыгрывающий « » сделал два непубличных пожертвования.

выделил 25 000 долларов для акции по сбору средств на восстановление домов в секторе Газа. Баскетболист также пожертвовал 40 000 долларов, чтобы помочь жительнице Хилтон-Хед-Айленда в Южной Каролине сохранить свой дом под давлением крупных застройщиков.

31-летний баскетболист этим летом станет свободным агентом.

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