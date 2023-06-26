Кайри Ирвинг пожертвовал деньги на восстановление домов в секторе Газа

Теги светская хроника Даллас НБА фото Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» сделал два непубличных пожертвования.

Кайри выделил 25 000 долларов для акции по сбору средств на восстановление домов в секторе Газа. Баскетболист также пожертвовал 40 000 долларов, чтобы помочь жительнице Хилтон-Хед-Айленда в Южной Каролине сохранить свой дом под давлением крупных застройщиков.

31-летний баскетболист этим летом станет свободным агентом.

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