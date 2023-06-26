Кайри Ирвинг пожертвовал деньги на восстановление домов в секторе Газа
Звездный разыгрывающий «Далласа» сделал два непубличных пожертвования.
Кайри выделил 25 000 долларов для акции по сбору средств на восстановление домов в секторе Газа. Баскетболист также пожертвовал 40 000 долларов, чтобы помочь жительнице Хилтон-Хед-Айленда в Южной Каролине сохранить свой дом под давлением крупных застройщиков.
31-летний баскетболист этим летом станет свободным агентом.
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