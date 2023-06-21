Звездный форвард « » во время переписки в соцсетях отдал должное бывшим одноклубникам и .

«Кайри и Уэстбрук вдохновили целое поколение баскетболистов. Считаю, что эта их заслуга недостаточно отмечена признанием», – написал Дюрэнт.

Ирвинг помимо прочего известен своей виртуозной техникой, Уэстбрук на пике карьеры делал трипл-дабл в среднем по сезону.

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