Кевин Дюрэнт: «Кайри и Уэстбрук вдохновили целое поколение баскетболистов»

Теги Даллас Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт во время переписки в соцсетях отдал должное бывшим одноклубникам Кайри Ирвингу и Расселлу Уэстбруку.

«Кайри и Уэстбрук вдохновили целое поколение баскетболистов. Считаю, что эта их заслуга недостаточно отмечена признанием», – написал Дюрэнт.

Ирвинг помимо прочего известен своей виртуозной техникой, Уэстбрук на пике карьеры делал трипл-дабл в среднем по сезону.

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1 комментарий

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МЗ
Так и есть! Молодец Дюрант, что говорит и о других баскетболистах. Есть же ряд королей и нетрушных МВП, которые всё только вокруг себя.
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