Кевин Дюрэнт: «Кайри и Уэстбрук вдохновили целое поколение баскетболистов»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт во время переписки в соцсетях отдал должное бывшим одноклубникам Кайри Ирвингу и Расселлу Уэстбруку.
«Кайри и Уэстбрук вдохновили целое поколение баскетболистов. Считаю, что эта их заслуга недостаточно отмечена признанием», – написал Дюрэнт.
Ирвинг помимо прочего известен своей виртуозной техникой, Уэстбрук на пике карьеры делал трипл-дабл в среднем по сезону.
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