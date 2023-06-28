«Реал» и Эди Тавареш продолжают вести переговоры о продлении контракта

Мадридский «Реал» и центровой команды (31 год, 221 см) продолжают вести переговоры о продлении контракта, срок которого истекает летом 2024 года.

По информации Eurohoops, к данному моменту сторонам не удалось достичь реального прогресса.

Уроженец Кабо-Верде хочет зарплату в размере 3 миллионов евро, что аналогично контрактам Шейна Ларкина и Василие Мицича из «Анадолу Эфеса».

«Реал» придерживается правила, согласно которому не платит игрокам более 3,5 миллиона евро за сезон. Сообщалось, что клуб готов пойти на исключение ради продления контракта Тавареша.

MVP последнего «Финала четырех» Евролиги получает 2 миллиона евро и является самым высокооплачиваемым игроком « » (9-е место в ).

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