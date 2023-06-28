«Олимпиакос» объявил о переходе Найджела Уильямс-Госса

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал чемпионат Греции Найджел Уильямс-Госс Баскетбол

«Олимпиакос» официально объявил о подписании разыгрывающего Найджела Уильямс-Госса (28 лет, 188 см).

У американского баскетболиста истек контракт с мадридским «Реалом», к которому он присоединился летом 2021 года.

«Олимпиакос» и Уильямс-Госс заключили контракт на два года.

В минувшем сезоне Уильямс-Госс помог «Реалу» завоевать титул чемпиона Евролиги, набирая 7,4 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» был соперником «Реала» в финальном матче турнира.

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