«Реал» сохранил Габриэля Дека до 2028 года

« » и форвард (28 лет, 198 см) официально продлили контракт до 2028 года.

У Дека имелся контракт с «Реалом» до 2024 года, который был продлен заблаговременно.

В Евролиге-22/23 аргентинец набирал 12,3 очка, 5,4 подбора и 1,9 передачи в средне за игру.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю