«Реал» сохранил Габриэля Дека до 2028 года

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«Реал» и форвард Габриэль Дек (28 лет, 198 см) официально продлили контракт до 2028 года.

У Дека имелся контракт с «Реалом» до 2024 года, который был продлен заблаговременно. 

В Евролиге-22/23 аргентинец набирал 12,3 очка, 5,4 подбора и 1,9 передачи в средне за игру.

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