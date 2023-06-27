Найджел Уильямс-Госс покинул «Реал» и собирается подписать контракт с «Олимпиакосом»
«Реал» официально объявил о расставании с разыгрывающим Найджелом Уильямс-Госсом (28 лет, 188 см).
У 28-летнего американского защитника истекал контракт с мадридским клубом, к которому он присоединился летом 2021 года.
По информации СМИ, Уильямс-Госс продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Сообщалось, что стороны договорились о подписании контракта на два года.
В минувшем сезоне Уильямс-Госс помог «Реалу» завоевать титул чемпиона Евролиги, набирая 7,4 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» был соперником «Реала» в финальном матче турнира.
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