Найджел Уильямс-Госс покинул «Реал» и собирается подписать контракт с «Олимпиакосом»

« » официально объявил о расставании с разыгрывающим (28 лет, 188 см).

У 28-летнего американского защитника истекал контракт с мадридским клубом, к которому он присоединился летом 2021 года.

По информации СМИ, Уильямс-Госс продолжит карьеру в греческом « ». Сообщалось, что стороны договорились о подписании контракта на два года.

В минувшем сезоне Уильямс-Госс помог «Реалу» завоевать титул чемпиона Евролиги, набирая 7,4 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» был соперником «Реала» в финальном матче турнира.

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