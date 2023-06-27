Серджо Скариоло останется на посту главного тренера «Виртуса»
Итальянец Серджо Скариоло продолжит тренировать «Виртус».
Интерес к тренеру проявляли «Торонто» и «Реал».
«Рэпторс» проявляли предметный интерес. Хочу поблагодарить «Виртус» за то, что позволили мне вести переговоры по ходу сезона.
У меня еще год в контракте с «Виртусом». Мы уже обсуждаем продление. Посмотрим», – сказал Скариоло.
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