Серджо Скариоло останется на посту главного тренера «Виртуса»

Теги Торонто Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло Реал чемпионат Италии Виртус Баскетбол

Итальянец Серджо Скариоло продолжит тренировать «Виртус».

Интерес к тренеру проявляли «Торонто» и «Реал».

«Рэпторс» проявляли предметный интерес. Хочу поблагодарить «Виртус» за то, что позволили мне вести переговоры по ходу сезона.

У меня еще год в контракте с «Виртусом». Мы уже обсуждаем продление. Посмотрим», – сказал Скариоло. 

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1 комментарий

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Костя Кот
Жаль, хотелось в НБА посмотреть на него
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