Разыгрывающий Крис Пол поделился ожиданиями от игры за « ».

«Я в восторге, очень рад. Знаю, что на протяжении долгого времени был для «Уорриорз» заклятым врагом. Но не могу дождаться момента, когда окажусь в команде и очень хочу помочь «Голден Стэйт» победить.

Как я встроюсь в новую команду? Выступаю в лиге 18 лет, так что такие вопросы для меня больше не проблема.

Сейчас я просто стараюсь наслаждаться летом, насколько это возможно. Обо всем другом буду волноваться, когда придет время», – заявил Пол.

« » обменял Пола в « », который вскоре договорился о переходе 38-летнего игрока в «Уорриорз».

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