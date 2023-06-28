Крис Пол: «Очень хочу помочь «Голден Стэйт» победить»

Теги Голден Стэйт Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол поделился ожиданиями от игры за «Голден Стэйт».

«Я в восторге, очень рад. Знаю, что на протяжении долгого времени был для «Уорриорз» заклятым врагом. Но не могу дождаться момента, когда окажусь в команде и очень хочу помочь «Голден Стэйт» победить.

Как я встроюсь в новую команду? Выступаю в лиге 18 лет, так что такие вопросы для меня больше не проблема.

Сейчас я просто стараюсь наслаждаться летом, насколько это возможно. Обо всем другом буду волноваться, когда придет время», – заявил Пол.

«Финикс» обменял Пола в «Вашингтон», который вскоре договорился о переходе 38-летнего игрока в «Уорриорз».

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12 комментариев

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Toainika
Ответ DeMx
Вот Пол и превратился в рингчейзера.
Рингчейзеры подписываются сами и на минималку.
У Пола контракт на 30 лямов и его обменяли не спрашивая особо
+9
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Марсель Объелся
Очень хочу увидеть пик н ролл с Трейсом Джексон-Дэвисом
+1
0
+1
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artcity
А будет прикольно если он плей-офф 2024 отыграет без травм.
+1
0
+1
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Andy
Помочь как обычно выбыв из за травмы в ПО?
+1
0
+1
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Fazy10
было бы очень красиво
+3
-3
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Дэннис Молинарев
Буду краток. Улыбнуло
0
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pele_kan
Ответ DeMx
Вот Пол и превратился в рингчейзера.
не по своей воле
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dev0
Ответ artcity
А будет прикольно если он плей-офф 2024 отыграет без травм.
😂😂😂
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Вадим flanec
Ответ artcity
А будет прикольно если он плей-офф 2024 отыграет без травм.
Вообще-то туда ещё нужно попасть.
0
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