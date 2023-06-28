Крис Пол: «Очень хочу помочь «Голден Стэйт» победить»
Разыгрывающий Крис Пол поделился ожиданиями от игры за «Голден Стэйт».
«Я в восторге, очень рад. Знаю, что на протяжении долгого времени был для «Уорриорз» заклятым врагом. Но не могу дождаться момента, когда окажусь в команде и очень хочу помочь «Голден Стэйт» победить.
Как я встроюсь в новую команду? Выступаю в лиге 18 лет, так что такие вопросы для меня больше не проблема.
Сейчас я просто стараюсь наслаждаться летом, насколько это возможно. Обо всем другом буду волноваться, когда придет время», – заявил Пол.
«Финикс» обменял Пола в «Вашингтон», который вскоре договорился о переходе 38-летнего игрока в «Уорриорз».
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