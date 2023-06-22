«Уорриорз» сохранят Криса Пола после обмена из «Уизардс»

«Голден Стэйт» не станет отчислять и сохранит опытного разыгрывающего в надежде, что тот поможет клубу побороться за чемпионство в следующем сезоне, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Уорриорз» приобрели Пола у « » в обмен на Джордана Пула, Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била.

Следующий сезон станет 19-м в карьере 38-летнего плеймейкера. Пол был признан лучшим новичком в 2006 году, 12 раз участвовал в Матче всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную сезона, пять раз становился лидером сезона по передачам и шесть раз – по перехватам.

Крис Пол – в «Голден Стэйт»! 🤯 До драфта НБА еще несколько часов, а жара уже пошла