«Уорриорз» сохранят Криса Пола после обмена из «Уизардс»
«Голден Стэйт» не станет отчислять Криса Пола и сохранит опытного разыгрывающего в надежде, что тот поможет клубу побороться за чемпионство в следующем сезоне, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Уорриорз» приобрели Пола у «Вашингтона» в обмен на Джордана Пула, Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.
Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била.
Следующий сезон станет 19-м в карьере 38-летнего плеймейкера. Пол был признан лучшим новичком в 2006 году, 12 раз участвовал в Матче всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную сезона, пять раз становился лидером сезона по передачам и шесть раз – по перехватам.
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Другое дело, что медицинская карта последних лет у Пола далеко не идеальная.
В надежде , что Пол сможет выдать еще один неплохой сезон в роли лидера второй пятерки. Шансы на это есть.
В любом случае стало интереснее
Это как Маршанд, примерно. Игрок хороший, но такая па##уда
Крис Пол в золотых войнах золотого штата!!!
Кто вообще в это верит???
Очень хочется услышать точку зрения Дреймонда. Когда там ближайший подкаст?
Ну и сколько Воины сбрасыванием контракта Пула сэкономили на налоге, тоже интересно бы узнать.
Как им Крис Пол поможет, если он будет играть только в регулярке и то, если повезет игр 60 и потом в ПО вылетит на первой же стадии.
И да, что они будут делать тогда, когда Стэф на месяц-другой вылетит и в тоже самое время вылетит Крис? Кто мяч таскать будет? Тай Джером что ли? Хотя даже Тай Джером лучше, чем дать мяч Клэю Томпсону.
Единственное, тогда, когда Крис Пол будет здоров, он может очень хорошо поднатаскать Муди и Кумингу, жаль, что Уайзмен его не дождался еще. Эти молодые игроки явно прокачаются, как в Окле молодежь в свое время.