«Уорриорз» сохранят Криса Пола после обмена из «Уизардс»

Теги переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Вашингтон Баскетбол

«Голден Стэйт» не станет отчислять Криса Пола и сохранит опытного разыгрывающего в надежде, что тот поможет клубу побороться за чемпионство в следующем сезоне, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Уорриорз» приобрели Пола у «Вашингтона» в обмен на Джордана Пула, Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била.

Следующий сезон станет 19-м в карьере 38-летнего плеймейкера. Пол был признан лучшим новичком в 2006 году, 12 раз участвовал в Матче всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную сезона, пять раз становился лидером сезона по передачам и шесть раз – по перехватам.

Крис Пол – в «Голден Стэйт»! 🤯 До драфта НБА еще несколько часов, а жара уже пошла

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20 комментариев

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MHP
Странное всё-таки чувство - симпатизирую ГСВ, но CP3 пожалуй самый нелюбимый игрок из тех, кто сейчас в лиге… Ну поглядим, может что и выйдет из всего этого.
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Кирилл
Пол очень даже спокойно сможет разгрузить Карри на розыгрыше мяча и будет это делать в миллион раз лучше Пула.

Другое дело, что медицинская карта последних лет у Пола далеко не идеальная.
+14
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gangstarr
Верное решение, чтобы попытаться продлить чемпионское окно
+6
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Drinkinss
Ну он будет со 2 пятеркой играть, таким обоазом грин все аремя на паркете с карри, что хорошо, а когда ори оба садятся, то крыс выходит дирижировать нападением. Эта роль в начале сезона отводилась пулу но он с ней не справился. Нужно бы еще 1 большого где то найти.
+7
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Михаил Евдокимов
В теории это подписание на усиление здесь и сейчас.Чуть ли не единственное за последние годы (разве что Уайзмена скинули, но тот прям откровенно плох был)
В надежде , что Пол сможет выдать еще один неплохой сезон в роли лидера второй пятерки. Шансы на это есть.
В любом случае стало интереснее
+3
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Abdulla
Ответ MHP
Странное всё-таки чувство - симпатизирую ГСВ, но CP3 пожалуй самый нелюбимый игрок из тех, кто сейчас в лиге… Ну поглядим, может что и выйдет из всего этого.
До сих пор кайфово от того, что Пол в глаз получил от Рондо. По совокупности заслужил сполна.
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Александр Спирин
Ясно было после инцидента, что Пулу в ГСВ не жить. Пол уж всяко не хуже будет на короткой дистанции.
+2
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Toainika
Ответ BISMARK
Комментарий удален пользователем
Пожалуй, самый нелюбимый для болельщиков ГСВ
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Базовая База
Ответ Drinkinss
Ну он будет со 2 пятеркой играть, таким обоазом грин все аремя на паркете с карри, что хорошо, а когда ори оба садятся, то крыс выходит дирижировать нападением. Эта роль в начале сезона отводилась пулу но он с ней не справился. Нужно бы еще 1 большого где то найти.
Мне почему-то кажется, что Дуайт вернётся из тайваньского небытия на ветмин в ростер "воинов" или "солнышек".
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DirtyHarry 44
Ответ Abdulla
До сих пор кайфово от того, что Пол в глаз получил от Рондо. По совокупности заслужил сполна.
Крыс, конечно, крыс, но... его способности и стата.
Это как Маршанд, примерно. Игрок хороший, но такая па##уда
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mqh9pzrxgf
Ответ Abdulla
До сих пор кайфово от того, что Пол в глаз получил от Рондо. По совокупности заслужил сполна.
Да ты можешь еще вспомнить драку с ингрэмом
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BISMARK
Ответ MHP
Странное всё-таки чувство - симпатизирую ГСВ, но CP3 пожалуй самый нелюбимый игрок из тех, кто сейчас в лиге… Ну поглядим, может что и выйдет из всего этого.
Комментарий удален пользователем
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vlasovsport
В бой идут одни старики... Если Дреймонд Грин в табло не заедет - может, что-то получится...
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Олег Иванов
Кажется это какой-то бред...
Крис Пол в золотых войнах золотого штата!!!
Кто вообще в это верит???
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Aleksey001
Омайгад-омайгадище. Прочёл и не поверил с первого раза. Настолько привык к Полу как к принципиальному сопернику Воинов... причём было ощущение, что у него к ним прям личное и он специально на ГСВ всегда настраивается.

Очень хочется услышать точку зрения Дреймонда. Когда там ближайший подкаст?

Ну и сколько Воины сбрасыванием контракта Пула сэкономили на налоге, тоже интересно бы узнать.
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пердак
Не могли ещё Тайуса Джонса попытаться зацепить?
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DonaldBrashear 2.0
ничего не получится, это очевидно же.

Как им Крис Пол поможет, если он будет играть только в регулярке и то, если повезет игр 60 и потом в ПО вылетит на первой же стадии.

И да, что они будут делать тогда, когда Стэф на месяц-другой вылетит и в тоже самое время вылетит Крис? Кто мяч таскать будет? Тай Джером что ли? Хотя даже Тай Джером лучше, чем дать мяч Клэю Томпсону.

Единственное, тогда, когда Крис Пол будет здоров, он может очень хорошо поднатаскать Муди и Кумингу, жаль, что Уайзмен его не дождался еще. Эти молодые игроки явно прокачаются, как в Окле молодежь в свое время.
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omega pepega
чтож, придется топить за гсв
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