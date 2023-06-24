«Вашингтон» официально обменял Брэдли Била в «Финикс»

« » официально объявил об обмене атакующего защитника Брэдли Била, тяжелого форварда Айзейи Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина в «Финикс».

В результате сделки «Уизардс» получили разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника , шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию. Один пик второго раунда перешел к «Индиане» в результате обмена пиками драфта-2023.

Кроме того, «Вашингтон» договорился об обмене в «Голден Стэйт» на Джордана Пула и Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била