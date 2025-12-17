Адам Сильвер по поводу новых клубов НБА: «Определимся в 2026 году»

Адам Сильвер обозначил ход анализа расширения НБА.

НБА продолжает рассматривать возможность расширения американской лиги, Лас-Вегас и Сиэтл остаются основными претендентами на новые команды.

«Мы находимся в процессе совместного обсуждения с уже существующими клубами. Определяем уровень интереса, рассчитываем экономические параметры для новых команд, их базовые показатели.

Окончательно определимся по ходу 2026 года», – поделился комиссионер Адам Сильвер .