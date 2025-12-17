Видео
53 очка на двоих от О Джи Ануноби и Джейлена Брансона помогли «Никс» выиграть Кубок НБА

Ануноби и Брансон добыли трофей для «Нью-Йорка».

«Никс» справились со «Сперс» в финале Кубка НБА – 124:113. В составе команды отличились форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий Джейлен Брансон.

На счету Ануноби 28 очков, 9 подборов и 3 передачи при 10 точных из 17 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 3 из 5 с линии.

Брансон набрал 25 очков, 8 передач на 4 потери и 4 подбора, реализовав 11 из 27 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 2 из 4 штрафных.

Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл – 16 очков и 11 подборов.

В составе «Сперс» самым результативным оказался новичок защитник Дилан Харпер. В его активе 21 очко (7 из 14 с игры, 5 из 7 из-за дуги) и 7 подборов за 28 минут со скамейки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
