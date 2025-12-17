Адам Сильвер о европейском проекте: «В январе начнем серьезные разговоры с заинтересованными лицами»

Адам Сильвер подтвердил планы на принятие заявок на участие в европейской лиге.

Будущие участники проекта НБА-Европа должны будут заплатить от 500 млн до 1 млрд долларов за вход в лигу на постоянной основе. Владельцы клубов американской лиги не будут иметь возможности напрямую инвестировать в европейские команды. Ситуация с возможным партнерством с «ПСЖ» осложняется долей форварда Кевина Дюрэнта в организации. НБА прорабатывает этот нюанс в данный момент.

«Мы широко раскинули сеть и приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству. Объясните свой уровень интереса, перспективы, доступные ресурсы. Мы обработаем эту информацию и где-то в январе начнем серьезные беседы с заинтересованными лицами.

Активно разрабатываем экономическую модель, которая будет состоятельной. Во многих городах, которые нас интересуют, нет достаточной инфраструктуры. Нам понадобятся частные инвестиции, помощь муниципалитетов. Все продвигается очень конструктивно», – заявил комиссионер Адам Сильвер .