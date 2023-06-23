Патрик Болдуин перейдет из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» в сделке с участием Криса Пола

«Вашингтон» и « » договорились об обмене, в результате которого опытный разыгрывающий Крис Пол перейдет в «Уорриорз».

«Уизардс» получат атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, а также защищенный в Топ-20 пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

По уточненной информации, столичный клуб также пополнится легким форвардом «воинов» . В прошлом сезоне он провел 31 матч, набирая 3,9 очка в среднем за игру.

Ранее Крис Пол перешел из «Финикса» в « » в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била. В обмен на Била «Уизардс» получили Пола, защитника Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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