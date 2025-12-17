  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о письме Лэйкоба фанату: «Все расстроены. Мы с Джо поддерживаем друг друга на 100 процентов»
Стив Керр о письме Лэйкоба фанату: «Все расстроены. Мы с Джо поддерживаем друг друга на 100 процентов»

Стив Керр прокомментировал беседу Джо Лэйкоба с фанатом.

Болельщик опубликовал частную переписку с владельцем «Уорриорз».

«Это не проблема. Не беспокоит нас.

Мы все расстроены. Джо, я, Стеф. Все. Такое случается в лиге.

Мне не нравится, когда публикуют частные письма. Представьте, как тяжело бы было жить, если бы вся переписка стала публичной.

Джо поддерживает меня на 100%. А я его. У нас отличные взаимоотношения. Организация сильна своей преемственностью и стабильностью», – прокомментировал настроение в «Голден Стэйт» главный тренер Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
