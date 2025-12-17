Джейлен Брансон стал MVP Кубка НБА
Джейлен Брансон помог «Никс» выиграть внутрисезонный турнир.
«Нью-Йорк» справился с «Сан-Антонио» в финале Кубка НБА (124:113). Представители медиа почти единогласно назвали разыгрывающего Джейлена Брансона MVP турнира. 1 голос получил форвард О Джи Ануноби.
«Мы всегда что-нибудь придумаем. Таким будет наш девиз», – заключил Брансон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
