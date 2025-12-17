Грабители похитили сумочки на 60 тысяч долларов из дома Сабрины Ионеску
Сабрину Ионеску ограбили.
Грабители в масках вломились в дом защитника «Либерти» Сабрины Ионеску и ее мужа, бывшего игрока НФЛ Херонисса Грасу, в Южной Калифорнии.
Основным ущербом стали украденные сумочки общей стоимостью в 60 тысяч долларов.
Супруги не были дома во время инцидента и не пострадали.
Расследование продолжается, преступники пока не арестованы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости