О Джи Ануноби: «Мы испытали себя в бою, и это подготовит нас к плей-офф»

О Джи Ануноби прокомментировал победу в Кубке НБА.

Форвард О Джи Ануноби стал самым результативным (28 очков) игроком финала Кубка НБА и помог «Никс» завоевать титул третьего ежегодного внутрисезонного турнира.

«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Чтобы победить здесь, нужно быть отличной командой. Лучшей из лучших. Справились с потрясающей командой из Сан-Антонио. Очень талантливые парни.

Хороший тест. Мы испытали себя в бою, это подготовило нас к остатку сезона и к плей-офф. Замечательный турнир», – заключил Ануноби.

