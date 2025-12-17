О Джи Ануноби: «Мы испытали себя в бою, и это подготовит нас к плей-офф»
О Джи Ануноби прокомментировал победу в Кубке НБА.
Форвард О Джи Ануноби стал самым результативным (28 очков) игроком финала Кубка НБА и помог «Никс» завоевать титул третьего ежегодного внутрисезонного турнира.
«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Чтобы победить здесь, нужно быть отличной командой. Лучшей из лучших. Справились с потрясающей командой из Сан-Антонио. Очень талантливые парни.
Хороший тест. Мы испытали себя в бою, это подготовило нас к остатку сезона и к плей-офф. Замечательный турнир», – заключил Ануноби.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
