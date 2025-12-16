  • Спортс
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»

Чима Монеке признался, что плакал, осознав, что пропустит матч с «Партизаном».

Форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке поделился переживаниями из‑за того, что пропустил принципиальный матч против «Партизана» из‑за травмы.

«Тяжело, когда ты не выходишь на площадку. Когда опубликовали расписание, я первым делом посмотрел именно на эту игру. Я не умею играть, не отдавая 100 %, не умею не выкладываться полностью, когда нахожусь на паркете.

Но в этом случае, если бы я вышел на игру, я только навредил бы и команде, и себе. Я обдумывал каждый шаг. Мы видели, что случилось с Кинаном Эвансом – у него разрыв крестообразной связки, и никто не хочет пережить такое.

Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал. Вот что я чувствовал», – сказал Монеке.

«Црвена Звезда» проиграла матч со счетом 76:79, хотя по ходу игры вела с преимуществом в 16 очков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Amerikanos24
