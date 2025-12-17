Эргин Атаман: «10 тысяч невежественных турков пели оскорбительные песни в сторону моей 87-летней матери»
Эргин Атаман остался расстроен поведением трибун в матче Евролиги.
«Панатинаикос» справился с «Фенербахче» в гостях (81:77). Главный тренер греческого клуба и сборной Турции Эргин Атаман был оскорблен поведением фанатов.
«Не могу этого понять. 10 тысяч невежественных турков, фанатов «Фенербахче», пели оскорбительные песни в сторону моей матери. Ей 87 лет. Я был очень расстроен.
Мы играли агрессивно, хорошо действовали в защите и дали ответ на площадке.
Горжусь моей работой в сборной. И не понимаю этих фанатов. Игра должна быть честной и справедливой», – заявил Атаман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
