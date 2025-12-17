«Извините, я кое-кого потерял сегодня». Виктор Вембаньяма узнал о смерти бабушки в день финала Кубка НБА
Виктор Вембаньяма поделился горем на пресс-конференции.
Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма распереживался на пресс-конференции.
«Извините, я кое-кого потерял сегодня», – сказал он после первого вопроса и быстро закончил общение с медиа.
По информации The Athletic, 21-летний баскетболист узнал о смерти бабушки утром в день финала Кубка НБА против «Никс» (113:124).
Вембаньяма набрал 18 очков (7 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги), 6 подборов и 2 блок-шота за 25 минут со скамейки запасных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джареда Вайсса
