«Извините, я кое-кого потерял сегодня». Виктор Вембаньяма узнал о смерти бабушки в день финала Кубка НБА

Виктор Вембаньяма поделился горем на пресс-конференции.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма распереживался на пресс-конференции.

«Извините, я кое-кого потерял сегодня», – сказал он после первого вопроса и быстро закончил общение с медиа.

По информации The Athletic, 21-летний баскетболист узнал о смерти бабушки утром в день финала Кубка НБА против «Никс» (113:124).

Вембаньяма набрал 18 очков (7 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги), 6 подборов и 2 блок-шота за 25 минут со скамейки запасных.