Дирк Новицки: «О Джи Ануноби связывался со мной в прошлом году, чтобы узнать больше по поводу бросковой техники»
Дирк Новицки рассказал о советах О Джи Ануноби.
Форвард О Джи Ануноби стал самым результативным игроком финала Кубка НБА (28 очков). Перед матчем Дирк Новицки рассказал о беседах с игроком.
«Он хотел узнать больше по поводу бросковой техники, так что связался со мной в прошлом году. Его интересовали мельчайшие детали о работе ног, позиции рук, дыхании, куда смотреть. Расспросил обо всем.
Одним из главных моментов стало положение пальцев. По моей технике указательный и средний палец последними остаются на мяче во время броска и становятся своеобразными рельсами. В таком случае мяч всегда летит в нужном направлении, не сбивается в сторону. Если кидать с одного пальца, мяч может уйти вбок. В моем случае хороший «шутер» мажет только из-за неверной оценки дистанции», – поделился Новицки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
