«Вашингтон» в результате обмена Брэдли Била получил 6 пиков второго раунда и 4 обмена пиками первого раунда

Теги переходы Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Лэндри Шэмет Айзейя Тодд Джордан Гудвин Баскетбол

«Вашингтон» и «Финикс» завершили сделку по обмену звездного защитника Брэдли Била в «Санз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В обмен на Била «Уизардс» получили разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда (2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2030), четыре обмена пиками первого раунда (2024, 2026, 2028 и 2030) и денежную компенсацию.

«Санз» получили Била, тяжелого форварда Айзейю Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.

Сегодня «Вашингтон» договорился об обмене Криса Пол в «Голден Стэйт» на атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, а также защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

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19 комментариев

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phivas
На самом деле, не такой уж и плохой пакет за Била в итоге получился.. Пул, Шэмет, пик 1 раунда, 6 пиков второго раунда, и возможность обмена пиками. Да и истекающего Порзингиза довольно удачно сплавили.. Так что, фронтофису Вашингтона - оценка 4+
+24
-2
+22
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Кирилл
После обмена Била многие удивлялись как это Вашингтон собрался уходить в перестройку без пиков )

А вот и ответ как )
+11
-1
+10
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med-a-lion
Ответ phivas
На самом деле, не такой уж и плохой пакет за Била в итоге получился.. Пул, Шэмет, пик 1 раунда, 6 пиков второго раунда, и возможность обмена пиками. Да и истекающего Порзингиза довольно удачно сплавили.. Так что, фронтофису Вашингтона - оценка 4+
учитывая вето на обмен сложно представить как можно было бы сделать лучше. другое дело, что этого вето вообще не должно было быть
+7
0
+7
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Аморалинни
Вашингтон выбрал пики точёные
ГСВ - ... ну тут и так понятно
+7
-3
+4
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Jazzzz
Переобувание с «Менеджеры Вашика ###### (чудаки)» на «Менеджеры Вашика молодцы» официально объявляется открытым!
+4
0
+4
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DonaldBrashear 2.0
Вашингтон, на мой взгляд, удачно все провел.

Пул - это тот же самый Бил, только моложе и контракт меньше на 20 миллионов почти, и не такой травмат.

Свои 25+ мусорных очков, как Бил, Джордан также будет набирать + устраивать Пул-пати для публики столичной, иногда забивая по 8 и больше трехочковых.

Классный обмен, в большом плюсе остались в итоге.
+3
0
+3
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Antosha-grisha
Ну в целом свапы конечно все не используются , но все же 28 и 30 это не плохо .
А для Санс - я хз.. Бруклина история с Билли Кингом никого ничему не учит походу судя по последним трейдам.
+4
-2
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Кирилл
Ответ noke
Как? Типа Пул и пик 2030 года дали на это ответ?
Как по мне, обмены пиками 28 и 30 года - это очень даже неплохо. Да даже может сыграть обмен 26 года.
Дюрант закончит, Бил будет очень близок к концу своей карьеры.
+2
0
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phivas
Ответ med-a-lion
учитывая вето на обмен сложно представить как можно было бы сделать лучше. другое дело, что этого вето вообще не должно было быть
Вето на обмен согласовывал предыдущий ген. менеджер. Новому же приходится исправлять ошибки
+1
0
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Трёха Ника Киргиоса
Свопов столько же, сколько в сделке по Хардену между Рокетс и Нетс!
+1
-1
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Novikov Dima
А как обмен пиками работает?
0
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noke
Ответ Кирилл
Как по мне, обмены пиками 28 и 30 года - это очень даже неплохо. Да даже может сыграть обмен 26 года. Дюрант закончит, Бил будет очень близок к концу своей карьеры.
26 - будут Букер и Бил. Высокого пика не будет. Тем более выше Вашингтона к этому времени.
28 - будет через 5 лет. Они перестройку через пять лет начнут? Я не понимаю, как это отвечает на заданный вопрос.
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Донован хозяин НБА
Ответ phivas
На самом деле, не такой уж и плохой пакет за Била в итоге получился.. Пул, Шэмет, пик 1 раунда, 6 пиков второго раунда, и возможность обмена пиками. Да и истекающего Порзингиза довольно удачно сплавили.. Так что, фронтофису Вашингтона - оценка 4+
Переплаченный скорер в сливную команду, ролевик, какой-то там пик и мало полезные свапы. Что тут такого хорошего за ещё недавно казавшуюся звезду лиги?
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