«Вашингтон» в результате обмена Брэдли Била получил 6 пиков второго раунда и 4 обмена пиками первого раунда
«Вашингтон» и «Финикс» завершили сделку по обмену звездного защитника Брэдли Била в «Санз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В обмен на Била «Уизардс» получили разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда (2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2030), четыре обмена пиками первого раунда (2024, 2026, 2028 и 2030) и денежную компенсацию.
«Санз» получили Била, тяжелого форварда Айзейю Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.
Сегодня «Вашингтон» договорился об обмене Криса Пол в «Голден Стэйт» на атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, а также защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.
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А вот и ответ как )
ГСВ - ... ну тут и так понятно
Пул - это тот же самый Бил, только моложе и контракт меньше на 20 миллионов почти, и не такой травмат.
Свои 25+ мусорных очков, как Бил, Джордан также будет набирать + устраивать Пул-пати для публики столичной, иногда забивая по 8 и больше трехочковых.
Классный обмен, в большом плюсе остались в итоге.
А для Санс - я хз.. Бруклина история с Билли Кингом никого ничему не учит походу судя по последним трейдам.
Дюрант закончит, Бил будет очень близок к концу своей карьеры.
28 - будет через 5 лет. Они перестройку через пять лет начнут? Я не понимаю, как это отвечает на заданный вопрос.