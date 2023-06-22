«Вашингтон» в результате обмена Брэдли Била получил 6 пиков второго раунда и 4 обмена пиками первого раунда

«Вашингтон» и «Финикс» завершили сделку по обмену звездного защитника Брэдли Била в «Санз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В обмен на Била «Уизардс» получили разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда (2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2030), четыре обмена пиками первого раунда (2024, 2026, 2028 и 2030) и денежную компенсацию.

«Санз» получили Била, тяжелого форварда Айзейю Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.

Сегодня «Вашингтон» договорился об обмене Криса Пол в «Голден Стэйт» на атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, а также защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

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