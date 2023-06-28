«Сакраменто», «Портленд» и «Детройт» попробуют заполучить Дрэймонда Грина
«Сакраменто», «Портленд» и «Детройт» попробуют заполучить форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который в июле станет свободным агентом.
«Кингз» и «Пистонс» будут иметь свободное место в платежной ведомости, «Блэйзерс» могут получить Грина за счет сделки по схеме сайн-энд-трейд.
Ранее сообщалось, что несмотря на желание продлить контракт с «Уорриорз», Грин готов встретиться с заинтересованными клубами и выслушать предложения.
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