« », « » и « » попробуют заполучить форварда « » , который в июле станет свободным агентом.

«Кингз» и «Пистонс» будут иметь свободное место в платежной ведомости, «Блэйзерс» могут получить Грина за счет сделки по схеме сайн-энд-трейд.

Ранее сообщалось, что несмотря на желание продлить контракт с «Уорриорз», Грин готов встретиться с заинтересованными клубами и выслушать предложения.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю