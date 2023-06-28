«Сакраменто», «Портленд» и «Детройт» попробуют заполучить Дрэймонда Грина

Теги возможные переходы Детройт Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

«Сакраменто», «Портленд» и «Детройт» попробуют заполучить форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который в июле станет свободным агентом.

«Кингз» и «Пистонс» будут иметь свободное место в платежной ведомости, «Блэйзерс» могут получить Грина за счет сделки по схеме сайн-энд-трейд.

Ранее сообщалось, что несмотря на желание продлить контракт с «Уорриорз», Грин готов встретиться с заинтересованными клубами и выслушать предложения.

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5 комментариев

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Дмитрий Кораблев
Вот в Детройт бы его - управлять есть кем
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Ann Tretiakova
Ответ Максим Гергард
А Детройту то куда? Ничего не понятно
)))что бы продолжать гнобить Уайзмана ,что бы пацан не расслаблялся
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Максим Гергард
А Детройту то куда? Ничего не понятно
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Ужратый Гусениц
Ответ Ann Tretiakova
)))что бы продолжать гнобить Уайзмана ,что бы пацан не расслаблялся
я прям вижу, первая тренировка Пистонс. стоят Стюарт, Уайзмен, Бегли, Дюрен, и Монти объявляет - а вот теперь у нас лидер раздевалки, и выпускает Грина из гигантского торта. Молодежь падает в обморок, с Богдановича выгадывают последние волосы, Канингем выбывает еще на год.
А серьезно, мне кажется буки сразу возьмут вероятность, что Грин втащит Хейсу за его розыгрыши мяча
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nikolaev-78
Ответ Дмитрий Кораблев
Вот в Детройт бы его - управлять есть кем
Ты хотел сказать , есть кому по щам надавать 😁
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