«У обеих сторон есть желание остаться вместе». Эдриан Воджнаровски уверен, что «Уорриорз» и Дрэймонд Грин подпишут контракт

Теги возможные переходы Детройт Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Эдриан Воджнаровски Рич Пол Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски не сомневается, что «Голден Стэйт» и форвард Дрэймонд Грин договорятся о новом контракте.

«Обе стороны очень хотят заключить сделку. Дрэймонд и Рич Пол не позируют, угрожая, что уйдут в другую команду. У них есть отличные варианты. Есть команды с местом в платежке, такие как «Детройт» в его родном штате Мичиган, а также несколько контендеров, которым потребуется помощь «Уорриорз» со сделкой по схеме «сайн-энд-трейд». К таким командам можно отнести «Даллас», «Финикс», «Мемфис» и «Майами».

Но я думаю, что у обеих сторон определенно есть желание остаться вместе. Они нужны друг другу. Для Дрэймонда Грина очень важно продолжить сотрудничество со Стефом Карри, Клэем Томпсоном и, конечно же, со Стивом Керром. Четырехлетний контракт или трехлетний – это вопрос переговоров. Я не вижу ни с той, ни с другой стороны, что эта сделка может не состояться. Я думаю, что им суждено остаться вместе», – сказал Воджнаровски.

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2 комментария

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Analjinn
Это конечно да, но если Грин захочет последний в карьере контракт побольше - тяжело будет его осудить.
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betwriver
При всех этих мансах, посмотрим рыночную цену Дреймонда. И он также посмотрит (с учетом городов и клубов, места их расположения - и не думаю, что ему интересен сейчас его родной штат Мичиган с городом Детройт). Склоняюсь к тому, что в итоге все равно подпишется с ГСВ - но на те деньги и длительность, что ему ГСВ предложат. Поэтому да, согласен с Воджнаровски.
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