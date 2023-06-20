«У обеих сторон есть желание остаться вместе». Эдриан Воджнаровски уверен, что «Уорриорз» и Дрэймонд Грин подпишут контракт

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски не сомневается, что «Голден Стэйт» и форвард договорятся о новом контракте.

«Обе стороны очень хотят заключить сделку. Дрэймонд и Рич Пол не позируют, угрожая, что уйдут в другую команду. У них есть отличные варианты. Есть команды с местом в платежке, такие как « » в его родном штате Мичиган, а также несколько контендеров, которым потребуется помощь «Уорриорз» со сделкой по схеме «сайн-энд-трейд». К таким командам можно отнести «Даллас», «Финикс», «Мемфис» и «Майами».

Но я думаю, что у обеих сторон определенно есть желание остаться вместе. Они нужны друг другу. Для Дрэймонда Грина очень важно продолжить сотрудничество со Стефом Карри, Клэем Томпсоном и, конечно же, со Стивом Керром. Четырехлетний контракт или трехлетний – это вопрос переговоров. Я не вижу ни с той, ни с другой стороны, что эта сделка может не состояться. Я думаю, что им суждено остаться вместе», – сказал Воджнаровски.

Отвисшая челюсть, закатившиеся глаза – таким НБА запомнила будущего генменеджера «Голден Стэйт». По одному фото