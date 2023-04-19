Звездный разыгрывающий « » отреагировал на решение дисквалифицировать форварда « » на один матч.

Грин в понедельник наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса во время второго матча серии между командами.

«Дисквалификация – это безумие 🤷‍♂️», – написал Лиллард.

Так Дэмиан отреагировал на пост одного из болельщиков в соцсетях: «Успокойся, Дэйм, Грин все равно не перейдет в «Портленд».

По мнению Лилларда, со стороны Грина не было злого умысла и грязной игры.

«Выпишите фол Сабонису... Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса», – заявил Лиллард.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл