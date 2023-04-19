Дэмиан Лиллард о дисквалификации Дрэймонда: «Это безумие»

Теги Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард отреагировал на решение НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на один матч.

Грин в понедельник наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса во время второго матча серии между командами.

«Дисквалификация – это безумие 🤷‍♂️», – написал Лиллард.

Так Дэмиан отреагировал на пост одного из болельщиков в соцсетях: «Успокойся, Дэйм, Грин все равно не перейдет в «Портленд».

По мнению Лилларда, со стороны Грина не было злого умысла и грязной игры.

«Выпишите фол Сабонису... Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса», – заявил Лиллард.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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21 комментарий

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xdxdxdxd
Дэйм по привычке под ГСВ лёг
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-7
+116
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frenemy
https://www.youtube.com/watch?v=-VC2vsDhamQ
+22
-2
+20
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Rodbert
Наступил это полдела, он оттолкнулся так, что аж подлетел.
+16
-2
+14
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andrei bomber
Грин переигрывает в показушной борьбе за команду
+6
0
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Nikolay
Лиллард типа к Грину подкатывает?
+7
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Undrey
ночного орка жалко)
+4
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Vals
Правильно, Дэмчик, говоришь. А то одно неверное слово на будущей тренировке, и по роже получать будет уже не Пул.
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Misha_Sapunov
Ответ Андрей 13
Грин "сыграл" в своем духе, мог травмировать Сабониса. Почему не упал? И тогда фол бы дали Сабонису. Но он решил по нему пройтись, а затем стал кривляться.
мог растянуться в шпагат.. скорее всего не успел подумать даже. все было быстро и на рефлексах.
+4
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Vagant
Это не безумие, это репутация.
+1
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Деревенский Кобе
Дэйм решил фронт офису Портленда помочь?
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кандид
Это можно считать разрешением всем игрокам НБА наступать на грудь лежащего Лилларда?
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Андрей 13
Грин "сыграл" в своем духе, мог травмировать Сабониса. Почему не упал? И тогда фол бы дали Сабонису. Но он решил по нему пройтись, а затем стал кривляться.
+1
-1
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Jerry Rodrogha
Конечно, безумие. Всего один матч несерьёзно.
Грязной игры не было, потому что пинать лежачего это вообще не игра, а просто скотство
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Stan WarHammer
На тебя наступят - посмотрим, о каком безумии запоёшь.
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Korban Cobain
Ответ frenemy
https://www.youtube.com/watch?v=-VC2vsDhamQ
Скинь Грину в твиттер)
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Night BlackWolf
Ответ кандид
Это можно считать разрешением всем игрокам НБА наступать на грудь лежащего Лилларда?
Это можно считать разрешением, хватать всех за ноги, когда человек переступает через тебя?
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