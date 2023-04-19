Дэмиан Лиллард о дисквалификации Дрэймонда: «Это безумие»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард отреагировал на решение НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на один матч.
Грин в понедельник наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса во время второго матча серии между командами.
«Дисквалификация – это безумие 🤷♂️», – написал Лиллард.
Так Дэмиан отреагировал на пост одного из болельщиков в соцсетях: «Успокойся, Дэйм, Грин все равно не перейдет в «Портленд».
По мнению Лилларда, со стороны Грина не было злого умысла и грязной игры.
«Выпишите фол Сабонису... Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса», – заявил Лиллард.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
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