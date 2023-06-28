Центровой «Миннесоты» отреагировал на слухи про возможный обмен.

«Я могу контролировать лишь то, что зависит от меня самого, а именно настрой и подход. Как уже говорил, хочу творить большие дела в «Миннесоте», и ничего в моем сознании с тех пор не изменилось.

У клуба инициатива, им решать. Они напрямую скажут мне, чего хотят, от этого и будем отталкиваться», – заявил Таунс.

Ожидается, что «волки» расстанутся с кем-то из игроков передней линии. Таунс более интересен клубам НБА, чем Руди Гобер.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю