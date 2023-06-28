Карл-Энтони Таунс о слухах про обмен: «Хочу творить большие дела в «Миннесоте»
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс отреагировал на слухи про возможный обмен.
«Я могу контролировать лишь то, что зависит от меня самого, а именно настрой и подход. Как уже говорил, хочу творить большие дела в «Миннесоте», и ничего в моем сознании с тех пор не изменилось.
У клуба инициатива, им решать. Они напрямую скажут мне, чего хотят, от этого и будем отталкиваться», – заявил Таунс.
Ожидается, что «волки» расстанутся с кем-то из игроков передней линии. Таунс более интересен клубам НБА, чем Руди Гобер.
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