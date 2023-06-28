Карл-Энтони Таунс о слухах про обмен: «Хочу творить большие дела в «Миннесоте»

Теги возможные переходы Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс отреагировал на слухи про возможный обмен.

«Я могу контролировать лишь то, что зависит от меня самого, а именно настрой и подход. Как уже говорил, хочу творить большие дела в «Миннесоте», и ничего в моем сознании с тех пор не изменилось.

У клуба инициатива, им решать. Они напрямую скажут мне, чего хотят, от этого и будем отталкиваться», – заявил Таунс.

Ожидается, что «волки» расстанутся с кем-то из игроков передней линии. Таунс более интересен клубам НБА, чем Руди Гобер.

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4 комментария

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Друг Джордана
Имхо, КАТ изжил себя в Миньке. Следует попробовать себя в другой команде. Набор навыков у него приличный, в другой системе на него интересно посмотреть.
+4
0
+4
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Ужратый Гусениц
пока твое самое большое дело - это назвать себя лучшим бросающим большим в м
истории
на этом подвиги все
+3
-1
+2
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Монсеньор Мартинес
А как все хорошо начиналось
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8w6sxy5f6x
А раньше что то мешало, видимо
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