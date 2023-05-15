Обозреватель Эрик Пинкус: «Ряд источников в лиге считают, что Карл-Энтони Таунс окажется в «Нью-Йорке»

Обозреватель Bleacher Reprort Эрик Пинкус поделился информацией о том, что звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс может быть отправлен в «Нью-Йорк».

«Ряд источников в лиге считают, что в конечном итоге окажется в « , это мнение звучит в последние пару лет.

Таунс – клиент агентства CAA (им ранее руководил президент «Никс» Леон Роуз – Sports.ru). Вопрос в том, попытается ли «Нью-Йорк» взять Таунса к своей тройке лидеров или же отдаст Рэндла/Барретта? Никто не ожидает, что Брансон будет доступен для обмена», – информирует Пинкус.

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