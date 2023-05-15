Обозреватель Эрик Пинкус: «Ряд источников в лиге считают, что Карл-Энтони Таунс окажется в «Нью-Йорке»

Теги возможные переходы Миннесота Нью-Йорк НБА Леон Роуз Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Обозреватель Bleacher Reprort Эрик Пинкус поделился информацией о том, что звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс может быть отправлен в «Нью-Йорк».

«Ряд источников в лиге считают, что Карл-Энтони Таунс в конечном итоге окажется в «Нью-Йорке, это мнение звучит в последние пару лет.

Таунс – клиент агентства CAA (им ранее руководил президент «Никс» Леон Роуз – Sports.ru). Вопрос в том, попытается ли «Нью-Йорк» взять Таунса к своей тройке лидеров или же отдаст Рэндла/Барретта? Никто не ожидает, что Брансон будет доступен для обмена», – информирует Пинкус.

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3 комментария

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Forza
На самом деле, если отдать Рэндла за Таунса, это может быть даже win-win в какой то из вселенных.
+3
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+3
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Stephan Carrypenko
Ну в таком случае , почему тройке? Думаю Рендла сбагрят, ещё один вопрос возьмут ли Джулиуса (хотя может показывать класс)
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0
+1
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Mr.BadGuy
Оба в ПО превращаются в тыкву, поэтому обмен честный
+1
0
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