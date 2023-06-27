Карл-Энтони Таунс более интересен клубам НБА, чем Руди Гобер
«Миннесота» продлила контракт с центровым Назом Ридом. В команде также выступают звездные большие Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер, что может подвигнуть «волков» на обмен.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Таунс более интересен клубам НБА с точки зрения возможного трейда, чем Гобер.
«Таунс считается в лиге гораздо более привлекательным активом из этой пары, учитывая, что он младше француза (27 против 31 – Sports.ru) и способен атаковать с дальней дистанции.
Прогнозируемое четырехлетнее продление контракта на 235 миллионов долларов у Таунса начнется в 2024 году», – информирует Стейн.
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