« » продлила контракт с центровым . В команде также выступают звездные большие и , что может подвигнуть «волков» на обмен.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Таунс более интересен клубам с точки зрения возможного трейда, чем Гобер.

«Таунс считается в лиге гораздо более привлекательным активом из этой пары, учитывая, что он младше француза (27 против 31 – Sports.ru) и способен атаковать с дальней дистанции.

Прогнозируемое четырехлетнее продление контракта на 235 миллионов долларов у Таунса начнется в 2024 году», – информирует Стейн.

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши