Карл-Энтони Таунс более интересен клубам НБА, чем Руди Гобер

Теги возможные переходы Миннесота НБА Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Наз Рид Марк Стейн Баскетбол

«Миннесота» продлила контракт с центровым Назом Ридом. В команде также выступают звездные большие Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер, что может подвигнуть «волков» на обмен.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Таунс более интересен клубам НБА с точки зрения возможного трейда, чем Гобер.

«Таунс считается в лиге гораздо более привлекательным активом из этой пары, учитывая, что он младше француза (27 против 31 – Sports.ru) и способен атаковать с дальней дистанции.

Прогнозируемое четырехлетнее продление контракта на 235 миллионов долларов у Таунса начнется в 2024 году», – информирует Стейн.

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5 комментариев

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3pointmaster
аксиома Эскобара
+7
0
+7
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Телохранитель Джеймса Уорти
Стейн прямо таки Кэп!
С таким же успехом можно хоть каждый день новости продвигать: Дончич интереснее клубам НБА, чем Хардауэй мл.
Тэйтум интереснее для представителей команд, чем Эл Хорфорд.
И далее по списку.
+4
0
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Cubs-V
Таунс больше 50 матчей пропустил в прошлом сезоне. Довольно странное его менять. Ведь их связка с Гобером, ради которой отдали пол царства, еще не была опробована по большому счету.
+1
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Артур Артур
Куда Гоберу до лучшего бросающего бигмена?
0
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