«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса в ближайшие несколько недель
По мнению некоторых руководителей клубов НБА, «Миннесота» обменяет центрового Карла-Энтони Таунса до начала сезона-2024/25. Некоторые даже считают, что обмен состоится в ближайшие несколько недель, сообщает Bleacher Report.
Летом прошлого года «Миннесота» подписала с Таунсом супермаксимальное продление контракта, согласно которому 27-летний баскетболист заработает 224 млн долларов за четыре года.
Таунс провел за «Тимбервулвс» восемь сезонов. За это время команда трижды выходила в плей-офф и ни разу не проходила дальше первого раунда.
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PF - самое слабое место сейчас, да и вообще команде дико не хватает габаритов, подборов и ещё одного стабильного скорера в пару Бриджесу
мобильный защищающийся большой есть - Клэкстон
с разыгрывающими хуже - Симмонс на прежний уровень возвращаться не торопится, Динвидди под описание разыгрывающего, играющего от прохода и скидки, подходит, но уровень весьма средний
вопрос, что Миннесота хотела бы за Таунса получить, скорее всего без третьей стороны такую сделку не согласовать
2023: Миша, всё фигня, что нам дадут за Таунса?
Даже интересно на кого и куда смогут его выменять.
Не один в один конечно, но в первую очередь из-за пика.