«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса в ближайшие несколько недель

По мнению некоторых руководителей клубов , « » обменяет центрового Карла-Энтони Таунса до начала сезона-2024/25. Некоторые даже считают, что обмен состоится в ближайшие несколько недель, сообщает Bleacher Report.

Летом прошлого года «Миннесота» подписала с Таунсом супермаксимальное продление контракта, согласно которому 27-летний баскетболист заработает 224 млн долларов за четыре года.

Таунс провел за «Тимбервулвс» восемь сезонов. За это время команда трижды выходила в плей-офф и ни разу не проходила дальше первого раунда.

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф