«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса в ближайшие несколько недель

Теги возможные переходы Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

По мнению некоторых руководителей клубов НБА, «Миннесота» обменяет центрового Карла-Энтони Таунса до начала сезона-2024/25. Некоторые даже считают, что обмен состоится в ближайшие несколько недель, сообщает Bleacher Report.

 Летом прошлого года «Миннесота» подписала с Таунсом супермаксимальное продление контракта, согласно которому 27-летний баскетболист заработает 224 млн долларов за четыре года.

Таунс провел за «Тимбервулвс» восемь сезонов. За это время команда трижды выходила в плей-офф и ни разу не проходила дальше первого раунда.

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17 комментариев

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carmelo hot sause
Мне кажется, Таунс может быть гораздо полезнее, чем в любой из сезонов в Миннесоте, но под него слишком много нужно подстраивать, а он не тянет на роль игрока, под которого подбирают состав. Мобильный защищающийся большой в пару, ПГ/СГ, любящий идти в проход, и быстрый стиль игры - это минимальный набор, если у тебя в команде Таунс
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Mr.BadGuy
Они даже вложения в Гобера не отобьют
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Nightyork97
Жаль нет ресурса этого бесхребетного выменять, ему бы понравилось играть за ПТБ. Про защиту в Орегоне даже не задумываются.
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mqh9pzrxgf
Ответ Кирилл
Вот так поворот, конечно ) Даже интересно на кого и куда смогут его выменять.
По идее он неплохо котируется, условная Аталанта может выменять
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mephist13
Ответ carmelo hot sause
Мне кажется, Таунс может быть гораздо полезнее, чем в любой из сезонов в Миннесоте, но под него слишком много нужно подстраивать, а он не тянет на роль игрока, под которого подбирают состав. Мобильный защищающийся большой в пару, ПГ/СГ, любящий идти в проход, и быстрый стиль игры - это минимальный набор, если у тебя в команде Таунс
ИМХО, Нетс подошёл бы

PF - самое слабое место сейчас, да и вообще команде дико не хватает габаритов, подборов и ещё одного стабильного скорера в пару Бриджесу
мобильный защищающийся большой есть - Клэкстон
с разыгрывающими хуже - Симмонс на прежний уровень возвращаться не торопится, Динвидди под описание разыгрывающего, играющего от прохода и скидки, подходит, но уровень весьма средний

вопрос, что Миннесота хотела бы за Таунса получить, скорее всего без третьей стороны такую сделку не согласовать
+3
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de-fussball
2022: Собираем команду под Таунса
2023: Миша, всё фигня, что нам дадут за Таунса?
+3
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Only Nets
Ответ mephist13
ИМХО, Нетс подошёл бы PF - самое слабое место сейчас, да и вообще команде дико не хватает габаритов, подборов и ещё одного стабильного скорера в пару Бриджесу мобильный защищающийся большой есть - Клэкстон с разыгрывающими хуже - Симмонс на прежний уровень возвращаться не торопится, Динвидди под описание разыгрывающего, играющего от прохода и скидки, подходит, но уровень весьма средний вопрос, что Миннесота хотела бы за Таунса получить, скорее всего без третьей стороны такую сделку не согласовать
Тоже сразу про Бруклин подумал) Таунс с Клэкстоном потенциально шикарный фронткорт формируют, отлично дополняющий друг друга в атаке и защите.
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Кирилл
Вот так поворот, конечно )
Даже интересно на кого и куда смогут его выменять.
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Flash27
В Миннесоте начали шото понимать
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mqh9pzrxgf
Ответ carmelo hot sause
Мне кажется, Таунс может быть гораздо полезнее, чем в любой из сезонов в Миннесоте, но под него слишком много нужно подстраивать, а он не тянет на роль игрока, под которого подбирают состав. Мобильный защищающийся большой в пару, ПГ/СГ, любящий идти в проход, и быстрый стиль игры - это минимальный набор, если у тебя в команде Таунс
Защиты у таунса нет, бросает хорошо да, но и все, большой бросающий без защиты это что? Эмбиид для нищих, причем даже доминировать в краске не может, Таунс может пришелся бы ко двору в гсв где можно пулять, но вряд ли гсв нужен такой бигмен, им нужен пахарь как луни
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Sashkeeeeee
Ответ mephist13
ИМХО, Нетс подошёл бы PF - самое слабое место сейчас, да и вообще команде дико не хватает габаритов, подборов и ещё одного стабильного скорера в пару Бриджесу мобильный защищающийся большой есть - Клэкстон с разыгрывающими хуже - Симмонс на прежний уровень возвращаться не торопится, Динвидди под описание разыгрывающего, играющего от прохода и скидки, подходит, но уровень весьма средний вопрос, что Миннесота хотела бы за Таунса получить, скорее всего без третьей стороны такую сделку не согласовать
А вот вопрос, так ли хорош Таунс на позиции PF? По мне так прошлогодняя Миннесота с парой Вандербилт(4)-Таунс(5) была более органичной.
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ammen
Ответ Only Nets
Тоже сразу про Бруклин подумал) Таунс с Клэкстоном потенциально шикарный фронткорт формируют, отлично дополняющий друг друга в атаке и защите.
В Миннесоте, когда выменивали Гобера, тоже так думали
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Кливленд-2022
Ответ mephist13
ИМХО, Нетс подошёл бы PF - самое слабое место сейчас, да и вообще команде дико не хватает габаритов, подборов и ещё одного стабильного скорера в пару Бриджесу мобильный защищающийся большой есть - Клэкстон с разыгрывающими хуже - Симмонс на прежний уровень возвращаться не торопится, Динвидди под описание разыгрывающего, играющего от прохода и скидки, подходит, но уровень весьма средний вопрос, что Миннесота хотела бы за Таунса получить, скорее всего без третьей стороны такую сделку не согласовать
А вы думаете Симмонс+Динвидди за Таунса маловато, грабеж был бы Миннисоты?
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BVB82
Ответ Nightyork97
Жаль нет ресурса этого бесхребетного выменять, ему бы понравилось играть за ПТБ. Про защиту в Орегоне даже не задумываются.
почему же нет? 3 пик как раз) Один кстати из самых реальных вариантов, за которым бы пошли в Миннесоте.

Не один в один конечно, но в первую очередь из-за пика.
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BVB82
Ответ de-fussball
2022: Собираем команду под Таунса 2023: Миша, всё фигня, что нам дадут за Таунса?
Кто это интересно в Миннесоте в 2022 собирал команду под Таунса?
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