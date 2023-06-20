«Миннесота» хочет сохранить Наза Рида

По информации The Athletic, все в «Миннесоте» – от высшего руководства до тренерского штаба – хотят сохранить в составе команды центрового (23 года, 206 см).

Контракт Рида истек по окончании сезона-2022/23, игрок станет неограниченно свободным агентом. Согласно источнику, переговоры по новому контракту шли весь сезон и продолжаются.

В прошедшем сезоне Рид набирал 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.

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