«Миннесота» хочет сохранить Наза Рида

Теги возможные переходы Миннесота НБА Наз Рид Баскетбол

По информации The Athletic, все в «Миннесоте» – от высшего руководства до тренерского штаба – хотят сохранить в составе команды центрового Наза Рида (23 года, 206 см).

Контракт Рида истек по окончании сезона-2022/23, игрок станет неограниченно свободным агентом. Согласно источнику, переговоры по новому контракту шли весь сезон и продолжаются.

В прошедшем сезоне Рид набирал 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.

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