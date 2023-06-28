Жорди Фернандес сменил Ника Нерса на посту главного тренера сборной Канады

Теги Сакраменто НБА Жорди Фернандес сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Ник Нерс Баскетбол

Ассистент главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес возглавил национальную сборную Канады, сообщает ESPN.com.

40-летний испанский специалист сменил американца Ника Нерса, который руководил канадской сборной с 2019 года.

Фернандес будет руководить сборной Канады на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года в Париже. В состав команды могут войти такие игроки, как Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), Диллон Брукс («Мемфис»), Лу Дорт («Оклахома»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Келли Олиник («Юта»).

Фернандес за последние годы превратился в серьезного кандидата на пост главного тренера НБА. Этой весной он проходил собеседования в «Торонто», «Финиксе» и «Милуоки».

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2 комментария

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Savardus
Ну то есть на ЧМ и ОИ команду вывел Нёрс, но руководить там ей будет Фернандес? Нормально. .
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k_terekhov
А Уиггинс?)
0
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0
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