Жорди Фернандес сменил Ника Нерса на посту главного тренера сборной Канады

Ассистент главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес возглавил национальную сборную Канады, сообщает ESPN.com.

40-летний испанский специалист сменил американца , который руководил канадской сборной с 2019 года.

Фернандес будет руководить сборной Канады на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года в Париже. В состав команды могут войти такие игроки, как Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), Диллон Брукс («Мемфис»), Лу Дорт («Оклахома»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Келли Олиник («Юта»).

Фернандес за последние годы превратился в серьезного кандидата на пост главного тренера . Этой весной он проходил собеседования в «Торонто», «Финиксе» и «Милуоки».

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