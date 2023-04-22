Ник Нерс будет руководить сборной Канады на ЧМ-2023

Известный специалист останется на посту главного тренера сборной Канады и будет руководить командой на ЧМ-2023.

В пятницу стало известно, что Нерс уволен с поста главного тренера «Торонто».

Нерс возглавил сборную Канады в 2019 году.

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