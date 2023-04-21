Жеребьевка чемпионата мира-2023 пройдет 29 апреля на Филиппинах. США и Словения – в разных группах

Теги сборная Испании сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Китая сборная Пуэрто-Рико сборная Австралии сборная Сербии сборная Словении сборная Латвии сборная Черногории сборная Ливана сборная Грузии сборная Венесуэлы сборная Анголы сборная Новой Зеландии сборная Финляндии сборная Ирана сборная Канады сборная Мексики сборная Кабо-Верде сборная Доминиканской республики сборная Иордании сборная Кот-д′Ивуара сборная Филиппин сборная Японии сборная Египта чемпионат мира-2023 чемпионат мира по баскетболу сборная Южного Судана Баскетбол

Жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу пройдет 29 апреля в столице Филиппин, Маниле.

Мероприятие запланировано на 19:30 по местному времени и определит положение 32 стран-участниц в восьми группах, по четыре в каждой.

Филиппины, как хозяева группового и финального этапов, зарезервировали себе место в первой группе. США и Словения, как избранные сборные, попадут в группы С и F соответственно.

Все остальные команды попали были распределены по посевам в соответствии с их положением в официальном рейтинге ФИБА.

Группы A-D проведут первый этап соревнований в Филиппинах, группы E, F – в Японии, группы G, H – в Индонезии. Команды с нечетным номером посева попадут соответственно в группы A, C, E, G, и наоборот.

Посев 1: Филиппины, Испания, США, Австралия

Посев 2: Франция, Сербия, Словения, Литва

Посев 3: Греция, Италия, Германия, Бразилия

Посев 4: Канада, Венесуэла, Черногория, Пуэрто-Рико

Посев 5: Иран, Доминиканская Республика, Финляндия, Новая Зеландия

Посев 6: Китай, Латвия, Мексика, Грузия

Посев 7: Иордания, Япония, Ангола, Кот-д’Ивуар

Посев 8: Ливан, Египет, Южный Судан, Кабо-Верде

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Тавареш какой молодец - вытянул Кабо-Верде на ЧМ. Нигерию обошли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viewerigo
Ответ night whitewolf
Первые 3 группы выглядит, как группы смерти!
Перечислены ведь не группы, а посевы. То есть команды из пар посевов 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 совершенно точно в одну группу не попадут.
А группы вечером 29 апреля будут формироваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий