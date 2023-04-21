Жеребьевка чемпионата мира-2023 пройдет 29 апреля на Филиппинах. США и Словения – в разных группах
Жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу пройдет 29 апреля в столице Филиппин, Маниле.
Мероприятие запланировано на 19:30 по местному времени и определит положение 32 стран-участниц в восьми группах, по четыре в каждой.
Филиппины, как хозяева группового и финального этапов, зарезервировали себе место в первой группе. США и Словения, как избранные сборные, попадут в группы С и F соответственно.
Все остальные команды попали были распределены по посевам в соответствии с их положением в официальном рейтинге ФИБА.
Группы A-D проведут первый этап соревнований в Филиппинах, группы E, F – в Японии, группы G, H – в Индонезии. Команды с нечетным номером посева попадут соответственно в группы A, C, E, G, и наоборот.
Посев 1: Филиппины, Испания, США, Австралия
Посев 2: Франция, Сербия, Словения, Литва
Посев 3: Греция, Италия, Германия, Бразилия
Посев 4: Канада, Венесуэла, Черногория, Пуэрто-Рико
Посев 5: Иран, Доминиканская Республика, Финляндия, Новая Зеландия
Посев 6: Китай, Латвия, Мексика, Грузия
Посев 7: Иордания, Япония, Ангола, Кот-д’Ивуар
Посев 8: Ливан, Египет, Южный Судан, Кабо-Верде
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А группы вечером 29 апреля будут формироваться.