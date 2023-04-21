Жеребьевка чемпионата мира-2023 пройдет 29 апреля на Филиппинах. США и Словения – в разных группах

Жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу пройдет 29 апреля в столице Филиппин, Маниле.

Мероприятие запланировано на 19:30 по местному времени и определит положение 32 стран-участниц в восьми группах, по четыре в каждой.

Филиппины, как хозяева группового и финального этапов, зарезервировали себе место в первой группе. США и Словения, как избранные сборные, попадут в группы С и F соответственно.

Все остальные команды попали были распределены по посевам в соответствии с их положением в официальном рейтинге ФИБА.

Группы A-D проведут первый этап соревнований в Филиппинах, группы E, F – в Японии, группы G, H – в Индонезии. Команды с нечетным номером посева попадут соответственно в группы A, C, E, G, и наоборот.

Посев 1: Филиппины, Испания, США, Австралия

Посев 2: Франция, Сербия, Словения, Литва

Посев 3: Греция, Италия, Германия, Бразилия

Посев 4: Канада, Венесуэла, Черногория, Пуэрто-Рико

Посев 5: Иран, Доминиканская Республика, Финляндия, Новая Зеландия

Посев 6: Китай, Латвия, Мексика, Грузия

Посев 7: Иордания, Япония, Ангола, Кот-д’Ивуар

Посев 8: Ливан, Египет, Южный Судан, Кабо-Верде

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого