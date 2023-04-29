Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2023. США сыграют с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией
В субботу, 19 апреля, в Маниле (Филиппины) состоялась жеребьевка чемпионата мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.
В турнире примут участие 32 сборные.
Сборная США попала в группу С, где сыграет командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.
Результаты жеребьевки чемпионата мира-2023:
группа А: Ангола, Доминиканская республика, Филиппины, Италия;
группа В: Южный Судан, Сербия, Китай, Пуэрто-Рико;
группа C: США, Иордания, Греция, Новая Зеландия;
группа D: Египет, Мексика, Черногория, Литва;
группа E: Германия, Финляндия, Австралия, Япония;
группа F: Словения, Кабо-Верде, Грузия, Венесуэла;
группа G: Иран, Испания, Кот-д’Ивуар, Бразилия;
группа H: Канада, Латвия, Ливан, Франция.
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