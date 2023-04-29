Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2023. США сыграют с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией

В субботу, 19 апреля, в Маниле (Филиппины) состоялась жеребьевка чемпионата мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

В турнире примут участие 32 сборные.

Сборная США попала в группу С, где сыграет командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.

Результаты жеребьевки чемпионата мира-2023:

группа А: Ангола, Доминиканская республика, Филиппины, Италия;

группа В: Южный Судан, Сербия, Китай, Пуэрто-Рико;

группа C: США, Иордания, Греция, Новая Зеландия;

группа D: Египет, Мексика, Черногория, Литва;

группа E: Германия, Финляндия, Австралия, Япония;

группа F: Словения, Кабо-Верде, Грузия, Венесуэла;

группа G: Иран, Испания, Кот-д’Ивуар, Бразилия;

группа H: Канада, Латвия, Ливан, Франция.

Сборная России была отстранена от участия в квалификации чемпионата мира на фоне событий на Украине.

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