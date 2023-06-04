Беннедикт Матурин о выступлении за Канаду на ЧМ-2023: «Для меня было бы честью играть за свою страну»

Теги Индиана НБА сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Беннедикт Матурин Баскетбол

Атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин пока не знает, будет ли он играть за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира.

«Для меня было бы честью играть за свою страну.

Сейчас я пытаюсь расти как игрок. Я пытаюсь развить свою игру и вывести ее на новый уровень. Так что, мне кажется, пока мое решение под вопросом. Как я уже сказал, для меня будет честью играть за свою страну», – сказал 20-летний канадец.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий