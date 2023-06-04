Беннедикт Матурин о выступлении за Канаду на ЧМ-2023: «Для меня было бы честью играть за свою страну»
Атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин пока не знает, будет ли он играть за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира.
«Для меня было бы честью играть за свою страну.
Сейчас я пытаюсь расти как игрок. Я пытаюсь развить свою игру и вывести ее на новый уровень. Так что, мне кажется, пока мое решение под вопросом. Как я уже сказал, для меня будет честью играть за свою страну», – сказал 20-летний канадец.
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