«Тюрк Телеком» претендует на участие в Евролиге-23/24

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Гран-Канария чемпионат Турции Тюрк Телеком Паулюс Мотеюнас Баскетбол

«Тюрк Телеком» претендует на участие в предстоящем сезоне Евролиги.

Об этом рассказал новый генеральный директор турнира Паулюс Мотеюнас.

Турецкий клуб вышел в финал Еврокубка, где уступил «Гран-Канарии». Испанцы решили не пользоваться правом сыграть в Евролиге-23/24.

«Все должно проясниться 29 июня после встречи акционеров», – отметил Мотеюнас.

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