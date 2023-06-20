«Тюрк Телеком» претендует на участие в Евролиге-23/24
«Тюрк Телеком» претендует на участие в предстоящем сезоне Евролиги.
Об этом рассказал новый генеральный директор турнира Паулюс Мотеюнас.
Турецкий клуб вышел в финал Еврокубка, где уступил «Гран-Канарии». Испанцы решили не пользоваться правом сыграть в Евролиге-23/24.
«Все должно проясниться 29 июня после встречи акционеров», – отметил Мотеюнас.
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