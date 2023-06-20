Паулюс Янкунас назначен генеральным менеджером «Жальгириса»
Знаменитый форвард Паулюс Янкунас назначен генеральным менеджером «Жальгириса».
39-летний Янкунас сменил на этом посту Паулюса Мотеюнаса, который стал генеральным директором Евролиги.
Янкунас завершил карьеру в 2022 году, после чего активно участвовал в жизни каунасского клуба.
Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!
Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била
Комментарии