Паулюс Янкунас назначен генеральным менеджером «Жальгириса»

Знаменитый форвард назначен генеральным менеджером « ».

39-летний Янкунас сменил на этом посту , который стал генеральным директором .

Янкунас завершил карьеру в 2022 году, после чего активно участвовал в жизни каунасского клуба.

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