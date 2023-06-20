Паулюс Янкунас назначен генеральным менеджером «Жальгириса»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Паулюс Янкунас Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Знаменитый форвард Паулюс Янкунас назначен генеральным менеджером «Жальгириса».

39-летний Янкунас сменил на этом посту Паулюса Мотеюнаса, который стал генеральным директором Евролиги.

Янкунас завершил карьеру в 2022 году, после чего активно участвовал в жизни каунасского клуба.

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