Дэмиан Лиллард на встрече с руководством «Портленда» не запрашивал обмен

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард на встрече с руководством клуба не запрашивал обмен, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Игрок планирует «подождать» и посмотреть, кого «Блэйзерс» приобретут на рынке свободных агентов.

32-летний разыгрывающий хочет бороться за чемпионство. Если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку, ожидается, что Лиллард запросит обмен в другую команду.

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин после встречи с Лиллардом заявил, что между ними «состоялся отличный диалог», и они по-прежнему хотят «создать побеждающую команду вокруг Дэмиана».

За следующие 4 сезона защитник заработает 216 млн долларов.

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6 комментариев

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Ryan T.
Ответ Tim Timson
ну и славно. просить Геннадия не постить новости о Дэйме бесполезно конечно, но надеюсь тема закрыта)
Размечтался. Это только первый сезон сериала.
Тут как с "Форсажем", уже не остановиться.
+3
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Tim Timson
ну и славно. просить Геннадия не постить новости о Дэйме бесполезно конечно, но надеюсь тема закрыта)
+1
0
+1
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pele_kan
Дэйм бы уже определился - ему шашечки или ехать. Каждый год ему обещают побеждающую команду, но в итоге никакой побеждающей команды и близко нет. А годы прайма проходят.
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scorp19
Ну подожди подожди. Щас в конце окна, какой-нибудь свободный Диллон Брукс залетит в ПТБ и вот тебе и всё усиление.
+1
0
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Tim Timson
Ответ Ryan T.
Размечтался. Это только первый сезон сериала. Тут как с "Форсажем", уже не остановиться.
страшное сравнение).. но вроде клялись что там последний будет
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Фёдор Молчанов
Как вытряс все до последнего цента, так сразу лояльности поубавилось. Какая неожиданность.
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