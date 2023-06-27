Дэмиан Лиллард на встрече с руководством «Портленда» не запрашивал обмен
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард на встрече с руководством клуба не запрашивал обмен, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Игрок планирует «подождать» и посмотреть, кого «Блэйзерс» приобретут на рынке свободных агентов.
32-летний разыгрывающий хочет бороться за чемпионство. Если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку, ожидается, что Лиллард запросит обмен в другую команду.
Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин после встречи с Лиллардом заявил, что между ними «состоялся отличный диалог», и они по-прежнему хотят «создать побеждающую команду вокруг Дэмиана».
За следующие 4 сезона защитник заработает 216 млн долларов.
Тут как с "Форсажем", уже не остановиться.