Дэмиан Лиллард на встрече с руководством «Портленда» не запрашивал обмен

Звездный разыгрывающий «Портленда» на встрече с руководством клуба не запрашивал обмен, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Игрок планирует «подождать» и посмотреть, кого «Блэйзерс» приобретут на рынке свободных агентов.

32-летний разыгрывающий хочет бороться за чемпионство. Если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку, ожидается, что Лиллард запросит обмен в другую команду.

Генеральный менеджер « » Джо Кронин после встречи с Лиллардом заявил, что между ними «состоялся отличный диалог», и они по-прежнему хотят «создать побеждающую команду вокруг Дэмиана».

За следующие 4 сезона защитник заработает 216 млн долларов.

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