Генменеджер «Портленда» после встречи с Лиллардом: «Мы хотим создать побеждающую команду вокруг Дэмиана»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Крис Хэйнс Баскетбол

«Портленд» не собираются обменивать многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда.

В понедельник генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин выступил с заявлением, в котором отметил, что он встретился с Лиллардом и агентом звезды НБА Аароном Гудвином, и между ними «состоялся отличный диалог. Мы по-прежнему хотим создать побеждающую команду вокруг Дэмиана».

Комментарии появились после того, как обозреватель Крис Хейнс сообщил о важной встрече, «на которой будет обсуждаться направление развития клуба».

Лиллард этим летом часто фигурирует в слухах по возможному обмену.

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14 комментариев

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nik nik
значит точно обмен))
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Игорь Ерин
11 лет пытаются создать ... Крокодил Гена с Чебурахой быстрее дом построили ... " Строили мы , строили - и наконец построили ! Ура !"
+8
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Ali Kurainov 2.0
Если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО этого хотят, надо трейдить Скута, Шарпа. Переподписывать Гранта, попробовать Грина, Лопеза перехватить и там дальше смотреть на ветеранов. Но это все глупо и потому что Пиллард не выиграет гайку, будучи первой опцией
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Savardus
До этого то 10 лет не хотели
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xj62jj4qtm
И вперед по новой…
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Костя Кот
Что мешало это сделать за последние 10 лет?
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Agent Smith
Опять то же самое🏀
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whoisme
Мы хотим создать побеждающую "другую" команду вокруг Дэмиана
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36_i_8
Ни разу у нас такого не было и вот опять (с)
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Трей
Ну и зря.
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moWilliams2
Можно будет делать мемом, когда Лил поседеет
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