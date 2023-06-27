Генменеджер «Портленда» после встречи с Лиллардом: «Мы хотим создать побеждающую команду вокруг Дэмиана»
«Портленд» не собираются обменивать многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда.
В понедельник генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин выступил с заявлением, в котором отметил, что он встретился с Лиллардом и агентом звезды НБА Аароном Гудвином, и между ними «состоялся отличный диалог. Мы по-прежнему хотим создать побеждающую команду вокруг Дэмиана».
Комментарии появились после того, как обозреватель Крис Хейнс сообщил о важной встрече, «на которой будет обсуждаться направление развития клуба».
Лиллард этим летом часто фигурирует в слухах по возможному обмену.
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