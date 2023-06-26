Журналист SI Крис Мэнникс: «Не надо играть в плохих парней. Пришло время двигаться дальше и обменять Дэмиана Лилларда»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Анферни Саймонс Шэйдон Шарп Скут Хендерсон Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что «Портленду» стоит обменять разыгрывающего Дэмиана Лилларда и строить состав вокруг молодых игроков.

«Никому не надо играть в плохих парней. Мне кажется, к середине июля «Блэйзерс» могут сказать: «Ладно, мы сделали все, что смогли. Сейчас мы не чемпионская команда, поэтому постараемся подыскать подходящее место для Дэмиана Лилларда».

Мы все знаем, что это поставит их в прекрасное положение. У них уже есть очень интересный молодой костяк. Анферни Саймонс хороший игрок. Посмотрим, если он станет отличным игроком, но он уже на пути. Шэйдон Шарп имеет огромный потенциал. Скут Хендерсон может попытаться стать следующим Дэмианом Лиллардом. 191 см бульдог с атлетизмом Рассела Уэстбрука и задатками плеймейкера Криса Пола. И плюс все, что вы получите за Лилларда, добавит еще больше возможностей для развития команды. Пришло время двигаться дальше», – сказал Мэнникс в эфире подкаста 3 Points.

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2 комментария

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Андрей Стецура
Портленду необходима перестройка, у этого состава нет потенциала чемпионского
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