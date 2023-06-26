Тим Хардуэй считает, что «Хит» не получат Лилларда: «Пэт Райли не отдаст своих парней»
Бывший игрок НБА Тим Хардуэй считает, что у «Майами» не получится заполучить разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Блэйзерс» назвали конкретных игроков, которых хотят получить за Лилларда. Пэт Райли не отдаст своих парней. Он не собирается этого делать. Так что «Майами» не получит Лилларда», – сказал Хардуэй-старший в эфире The Carton Show.
Сегодня The Athletic поделился информацией об обоюдном интересе в переходе и со стороны «Хит», и со стороны разыгрывающего.
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