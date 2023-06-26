Тим Хардуэй считает, что «Хит» не получат Лилларда: «Пэт Райли не отдаст своих парней»

Теги Майами Пэт Райли Портленд НБА Тим Хардуэй Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА Тим Хардуэй считает, что у «Майами» не получится заполучить разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Блэйзерс» назвали конкретных игроков, которых хотят получить за Лилларда. Пэт Райли не отдаст своих парней. Он не собирается этого делать. Так что «Майами» не получит Лилларда», – сказал Хардуэй-старший в эфире The Carton Show.

Сегодня The Athletic поделился информацией об обоюдном интересе в переходе и со стороны «Хит», и со стороны разыгрывающего.

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4 комментария

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betwriver
Хит нужно увеличить в ростере талант. С этим ростером и этими игроками, как мы видели в прошедщем финале ПО, Спо и Райли добились максимума (выиграв конференцию) и так Хит прыгнули выше ожиданий. Что же делать? Им не хватало габаритов и шутера. Суперзвезда Лиллард мог бы помочь в скоринге.
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Rick Sorkin
Пэт Райли сдал. Уже долгие годы не может собрать хороший состав, в таком-то городе. Споэльстре спасибо, что тащит с этим суповым набором
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Ali Kurainov 2.0
Тайлер Хирро+балласт,чтобы контракты уровнять+пики. И все довольны. Правда Майами все равно чип не выиграют
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