Тим Хардуэй считает, что «Хит» не получат Лилларда: «Пэт Райли не отдаст своих парней»

Бывший игрок НБА Тим Хардуэй считает, что у «Майами» не получится заполучить разыгрывающего « » .

«Блэйзерс» назвали конкретных игроков, которых хотят получить за Лилларда. не отдаст своих парней. Он не собирается этого делать. Так что « » не получит Лилларда», – сказал Хардуэй-старший в эфире The Carton Show.

Сегодня The Athletic поделился информацией об обоюдном интересе в переходе и со стороны «Хит», и со стороны разыгрывающего.

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