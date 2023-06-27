«Мемфис» воспользовался опцией продления контракта с Ксавьером Тиллманом

« » продлил контракт с Ксавьером Тиллманом на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с тяжелым форвардом.

За три сезона с «Гризлис» Тиллман провел 173 матча, набирая в среднем 6,2 очка, 4,2 подбора и 1,3 передачи при 55,2% с игры. В прошедшем сезоне показатели форварда составили 7,0 очка, 5,0 подбора и 1,6 передачи.

Тиллман был выбран «Мемфисом» под 35-м номером драфта-2020.

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