«К нему относились так, словно он был Тейтумом или Брауном». Билл Симмонс объяснил причину обмена Маркуса Смарта

Известный спортивный эксперт поделился своим мнением о возможной причине обмена из « » в « ».

«Маркус провел в этой команде девять лет, и я думаю, он считал, что это его команда. У них была «Большая тройка» – он, и Джейлен Браун. К его мнению прислушивались, как в раздевалке, так и на площадке.

Думаю, что им было очень тяжело посадить его на скамейку. К нему относились так, словно он был Тейтумом или Брауном. Между тем, Деррик Уайт, несомненно, был лучшим защитником на протяжении всего сезона. Возможно, в том числе и в этом заключается причина его обмена», – сказал Симмонс.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам