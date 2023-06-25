«К нему относились так, словно он был Тейтумом или Брауном». Билл Симмонс объяснил причину обмена Маркуса Смарта
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился своим мнением о возможной причине обмена Маркуса Смарта из «Бостона» в «Мемфис».
«Маркус провел в этой команде девять лет, и я думаю, он считал, что это его команда. У них была «Большая тройка» – он, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. К его мнению прислушивались, как в раздевалке, так и на площадке.
Думаю, что им было очень тяжело посадить его на скамейку. К нему относились так, словно он был Тейтумом или Брауном. Между тем, Деррик Уайт, несомненно, был лучшим защитником на протяжении всего сезона. Возможно, в том числе и в этом заключается причина его обмена», – сказал Симмонс.
«К нему относились так, словно он был Карри или Томпсоном». Билл Симмонс объяснил причину не продления Грина.
Маркус - крутой тип, душевный, 9 лет просто так не играют за одну команду
Но, возможно, для него же самого будет лучше новое путешествие, в Мемфисе можно перезапуститься