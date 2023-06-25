«К нему относились так, словно он был Тейтумом или Брауном». Билл Симмонс объяснил причину обмена Маркуса Смарта

Теги Бостон Мемфис НБА Билл Симмонс Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился своим мнением о возможной причине обмена Маркуса Смарта из «Бостона» в «Мемфис».

«Маркус провел в этой команде девять лет, и я думаю, он считал, что это его команда. У них была «Большая тройка» – он, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. К его мнению прислушивались, как в раздевалке, так и на площадке.

Думаю, что им было очень тяжело посадить его на скамейку. К нему относились так, словно он был Тейтумом или Брауном. Между тем, Деррик Уайт, несомненно, был лучшим защитником на протяжении всего сезона. Возможно, в том числе и в этом заключается причина его обмена», – сказал Симмонс.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
Жду:
«К нему относились так, словно он был Карри или Томпсоном». Билл Симмонс объяснил причину не продления Грина.
+3
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GGlushkov
Собственно, Смарта именно поэтому и обменяли, что он - не Тейтум или Браун

Маркус - крутой тип, душевный, 9 лет просто так не играют за одну команду

Но, возможно, для него же самого будет лучше новое путешествие, в Мемфисе можно перезапуститься
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