1

«Уорриорз» отчислили Сета Карри и Эл Джей Крайера, Карри вернется в состав по ходу сезона

«Голден Стэйт» объявил об изменениях в ростере.

Клуб расстался с разыгрывающим Эл Джей Крайером (24 года, 185 см) и временно отчислил защитника Сета Карри (35 лет, 185 см).

Техническое отчисление Карри планировалось ранее в рамках работы клуба с платежкой, ожидается, что баскетболист присоединится к команде по ходу сезона (в первые 2 месяца).

